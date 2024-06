En direct

19:50 - À Vittel, que vont choisir les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une part. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,66% à Vittel. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 16% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vittel, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 13,56% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le RN à Vittel Que retenir de cette masse de chiffres ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Vittel entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 35,77% à Vittel début juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections européennes 2024 à Vittel. Ladite liste a séduit 35,77% des suffrages, soit 778 voix, face à Valérie Hayer à 17,79% et François-Xavier Bellamy à 11,72%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Vittel lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,22% contre 29,62% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,33% et 7,84% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,77% contre 54,23%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Vittel Regarder le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ne convainquait pas à Vittel il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,52% au premier tour, contre 39,34% pour Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains), Vittel votant pour la 4ème circonscription des Vosges. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (65,43% contre 34,57% pour le RN). Jean-Jacques Gaultier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vittel Au cœur de la campagne électorale législative, Vittel est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 793 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 419 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (62,26%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 141 résidents étrangers, représentant 2,93% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 28,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1688,09 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Vittel, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

09:32 - Les législatives à Vittel sont lancées À Vittel (88800), l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,74% au premier tour et seulement 48,75% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Vittel cette année ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,58% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 27,48% au premier tour.