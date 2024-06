Résultat des législatives au Luart : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel était le résultat des européennes au Luart début juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections européennes 2024 au Luart. Le bulletin glanait 49,16% des votes, soit 263 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 14,58% et Raphaël Glucksmann à 8,79%.

14:32 - Le Luart avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du Rassemblement national terminait à 38,46% au premier tour contre 26,36% pour Emmanuel Macron et 12,48% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 4,67% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 57,22%, devant Emmanuel Macron à 42,78%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans au Luart Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu au Luart lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Victoria de Vigneral au sommet au premier tour, avec 32,14% dans la cité, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Sarthe. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,46%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,54%.

11:02 - Le Luart : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire du Luart, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 447 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 51 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 401 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (78,84%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,7% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 39,65% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 422,18 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, au Luart, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Elections législatives au Luart : état des lieux de l'abstention Au Luart, l'une des clés de ces législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,09% au premier tour et seulement 52,4% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,36% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,86% au deuxième tour.