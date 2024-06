En direct

19:51 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche aux Angles ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, aux Angles, le binôme Nupes avait en effet réuni 18% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 14,23% aux Angles pour les élections continentales. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 23% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement séduit aux Angles Que conclure des résultats des derniers scrutins ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points aux Angles entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 31% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,77% dans la moyenne nationale pour le RN aux Angles le 9 juin Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut aux Angles, à 33,77%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 17,6% et Raphaël Glucksmann à 14,23%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron aux Angles lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Angles lors du premier tour de la présidentielle avec 29,71%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,85%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,79% et 11,83% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,58% contre 56,42%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le score obtenu par le RN sera scruté à la loupe pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 aux Angles, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 23,29% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 29,44% pour Anthony Cellier (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54,67%. Anthony Cellier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives aux Angles : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques des Angles mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,03% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 477 hab par km² et 41,59% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (80,96%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 555 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,68%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,16%), témoigne d'une population instruite aux Angles, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives aux Angles L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux de participation aux Angles. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 21,38% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,59% au premier tour et seulement 47,72% au second tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre Israël et la Palestine, seraient de nature à faire augmenter la participation aux Angles.