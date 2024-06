Résultat des législatives à Châlonvillars : l'élection 2024 en direct

08:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Châlonvillars

Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Châlonvillars. Suite à l'annonce inattendue du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est dés lors le résultat des élections législatives à Châlonvillars organisées ce dimanche qui représente la prochaine échéance électorale pour la population. La dernière dissolution datant de 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Parmi les forces en présence dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la commune ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.