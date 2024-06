Résultat des législatives à Saint-Barthélemy : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait amplement battu son score national à Saint-Barthélemy à l'issue de l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 43,22% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,34% et 15,72% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,69% des suffrages. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 67,58%, devant Emmanuel Macron à 32,42%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Barthélemy : perspectives électorales

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Barthélemy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 095 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 48 entreprises, Saint-Barthélemy offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,0% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 50,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,31 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Barthélemy incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.