Résultat des législatives à Villersexel : l'élection 2024 en direct

Le verdict des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 42,66% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Villersexel, contre Valérie Hayer à 15,03% et François-Xavier Bellamy à 10,14%. Le RN rassemblait ainsi 244 habitants de Villersexel passés par les isoloirs.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Villersexel en 2022 ?

La communauté électorale de Villersexel avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la leader du parti frontiste prenait la tête avec 33,44% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,58% et 13,1% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 7,4% des voix. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 54,19%, devant Emmanuel Macron à 45,81%.