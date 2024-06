Résultat des législatives à Frahier-et-Chatebier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à Frahier-et-Chatebier début juin ? L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. 45,29% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Frahier-et-Chatebier, devant Valérie Hayer à 10,82% et Raphaël Glucksmann à 10,36%. Le RN a dominé le scrutin avec 293 électeurs de Frahier-et-Chatebier.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Frahier-et-Chatebier ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste des communes à Frahier-et-Chatebier pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 36,21% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,34% et 12,49% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 9,42% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 56,85%, devant Emmanuel Macron à 43,15%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le Rassemblement national arrivait en première position à Frahier-et-Chatebier au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Emeric Salmon devant ses concurrents au premier tour, avec 31,77% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Saône. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,33%.

11:02 - Les données démographiques de Frahier-et-Chatebier révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Frahier-et-Chatebier, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 613 logements pour 1 377 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants/km². L'existence de 58 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,82% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,60 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Frahier-et-Chatebier incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Frahier-et-Chatebier ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Début juin, lors des élections européennes, 59,11% des électeurs de Frahier-et-Chatebier (Haute-Saône) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 56,18% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,94% au premier tour et seulement 47,55% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 76,53% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,1% au premier tour, ce qui représentait 916 personnes.