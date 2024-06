Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Magny-Vernois, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, glanant 46,1% des voix face à Raphaël Glucksmann à 13,51% et Valérie Hayer à 11,76%. Ce qui correspond à 290 électeurs dans la localité.

La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Magny-Vernois lors des élections du Parlement en 2022. On retrouvait en effet Emeric Salmon devant ses concurrents au premier tour, avec 31,85% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,55%.

11:02 - Magny-Vernois : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Magny-Vernois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 8,81% et une densité de population de 213 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 643 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,25%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,18%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Magny-Vernois mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,47% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.