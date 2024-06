Résultat des législatives à Roye : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Jordan Bardella largement au-dessus de son niveau national à Roye le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 325 votants de Roye ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella enregistrait ainsi 54,62% des suffrages face à Marion Maréchal à 8,57% et Raphaël Glucksmann à 8,07%.

14:32 - 41,41% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Roye On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Roye que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La patronne de la formation avait accumulé 41,41% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 16,93% et 14,09%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 66,24% contre 33,76%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Roye ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très commenté. En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un excellent départ à Roye. On retrouvait en effet Emeric Salmon devant ses concurrents au premier tour, avec 42,51% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 62,85%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,15%.

11:02 - Les enjeux locaux de Roye : tour d'horizon démographique Dans la commune de Roye, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,42%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (66,92%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,29%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 557 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,09%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,89%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Roye mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,01% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Election à Roye : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 507 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 39,46% des électeurs de Roye avaient déserté les urnes, contre une abstention de 38,85% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,7% au premier tour et seulement 45,36% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Roye pour les élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.