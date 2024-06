Résultat des législatives à Aillevillers-et-Lyaumont : l'élection 2024 en direct

14:32 - Aillevillers-et-Lyaumont avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen a marqué les esprits à Aillevillers-et-Lyaumont à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 44,27% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,48% et 13,19% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,81% des suffrages. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la leader du RN qui gagnait avec 65,17%, devant Emmanuel Macron à 34,83%.