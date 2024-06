En direct

19:52 - Les 29,66% de la coalition de gauche scrutés Une autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Héricourt, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,66% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 13,25% à Héricourt. Mais ce sont 28% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (10,71%), de Marie Toussaint (3,44%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,86%).

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Héricourt en 5 ans Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais des tendances se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Héricourt entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 41,3% à Héricourt début juin Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Héricourt. Le bulletin séduisait 41,3% des suffrages, contre Raphaël Glucksmann à 13,25% et Manon Aubry à 10,71%.

14:32 - 29,61% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Héricourt Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 29,61% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 25,19% et 20%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,12% contre 47,88%).

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Héricourt ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Héricourt. C'est en effet Emeric Salmon qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 30,36% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Saône. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,10%.

11:02 - Héricourt et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A la mi-journée des législatives, Héricourt regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 478 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 550 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (79,42%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 502 résidents étrangers, représentant 4,74% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 44,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 94,29 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Héricourt, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Perspectives de la participation aux élections législatives à Héricourt Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes élections ? Début juin, à l'occasion des européennes, 7 631 personnes aptes à voter à Héricourt avaient pris part au scrutin (soit 51,2%), contre une participation de 49,49% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,12% au premier tour. Au deuxième tour, 42,83% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.