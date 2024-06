Résultat des législatives à Corbenay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le RN largement au-dessus de son niveau national à Corbenay le 9 juin dernier On ne peut oublier le scrutin qui a eu lieu très récemment. C'est en effet la liste emmenée par Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Corbenay, avec 52,7% des électeurs (283 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,92%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 9,12%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Corbenay au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Corbenay. La leader de l'ancien FN prenait la tête avec 38,68% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,34% et 13,95% des voix. Corbenay n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec 6,05% des voix. En finale de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait avec 54,56%, devant Emmanuel Macron à 45,44%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN en 2022 Revenir sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Corbenay en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Saône, c'est Emeric Salmon qui arrivait en tête au premier tour avec 36,34%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 54,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,87%.

11:02 - Élections législatives à Corbenay : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les électeurs de Corbenay sur les résultats des élections législatives ? Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,16%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 491 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,43%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,3%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Corbenay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,99% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Participation à Corbenay : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Corbenay. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,42% au premier tour et seulement 52,33% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Corbenay ? En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,76% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 25,48% au premier tour.