Résultat des législatives à Fontaine-lès-Luxeuil : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait récolté au premier tour un score plus fort aux législatives à Fontaine-lès-Luxeuil que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 42% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 20,25% et 13,75%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 67,38% contre 32,62%).

11:02 - Les données démographiques de Fontaine-lès-Luxeuil révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Fontaine-lès-Luxeuil montrent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Dans le village, 17,92% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,69% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 518 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,34%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fontaine-lès-Luxeuil mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 11,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.