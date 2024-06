Résultat des législatives à Saint-Germain : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ces législatives vont peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Germain, avec 52,01%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 9,82% et Raphaël Glucksmann à 7,89%.

Analyse socio-économique de Saint-Germain : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique de Saint-Germain façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (74,35%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (19,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 530 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,34%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Germain mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,18% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.