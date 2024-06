Résultat des législatives à Frahier-et-Chatebier : l'élection 2024 en direct

08:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Frahier-et-Chatebier (70400) ?

Le bureau de vote de la localité de Frahier-et-Chatebier sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix. En ce 30 juin, les électeurs de Frahier-et-Chatebier ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes. Lors des précédentes législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a décroché 131 sièges à l'Assemblée, tandis que le parti de Marine Le Pen en récoltait 89. Ce scrutin est l'occasion idéale pour les candidats du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des habitants de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.