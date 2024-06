Résultat des législatives à la Merlatière : l'élection 2024 en direct

09:00 - Tout savoir sur les élections législatives à la Merlatière

En ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les 737 inscrits sur les listes électorales de la ville se sont déplacés pour les européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges avaient été obtenus par le Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle coalition politique est pressentie pour prendre la tête des élections législatives à la Merlatière ? Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de la Merlatière. Pour visualiser les résultats du premier tour à la Merlatière, rendez vous ici à 20h.