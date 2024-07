Résultat des législatives 2024 à Essarts en Bocage : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Essarts en Bocage était de 30,11%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,96% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 19,79% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,39% au premier tour et 58,93% au deuxième tour. Les jeunes générations manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Essarts en Bocage ?

17:29 - Essarts en Bocage : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Essarts en Bocage regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 399 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 553 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 673 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,39%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 39,68% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,03%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2089,48 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Essarts en Bocage, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.