Résultat des législatives 2024 à Maché (85190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Maché, que vont décider les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 13,55% des bulletins à Maché. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 15,15% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Maché ces dernières années Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très commenté. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Maché semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux législatives 2024 à Maché ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a ses chances de l'emporter. Lors des dernières législatives à Maché, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,71% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 33,33% pour Philippe Latombe (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 63,56%. Philippe Latombe s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict à Maché pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Maché ont préféré Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite), qui a rassemblé 43,22% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Philippe Latombe (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Lucie Etonno (Union de la gauche) avec respectivement 29,67% et 13,55% des votants. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription de la Vendée, Simon-Pierre Paulin accumulant cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Maché : une hausse par rapport aux européennes ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 31,87% au premier round des législatives 2024 à Maché, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 48,57% au niveau de Maché, contre un taux d'abstention de 42,94% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Maché, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 reste la participation Le niveau de participation constitue incontestablement l'un des critères importants de ces législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Maché était de 31,87%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,91% au premier tour et 53,73% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Maché ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 223 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,1% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 20,2% au second tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Maché (85190).

17:29 - Comment la composition démographique de Maché façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Maché, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,81%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (74,93%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,8%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 575 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,44%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,84%, comme à Maché, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.