Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf (85710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont converger les voix de la gauche à Châteauneuf ? L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire pour ces législatives. L'attelage a glané plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Châteauneuf, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 15,18% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -8 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Châteauneuf Le score en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement 2024. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Châteauneuf semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - À Châteauneuf, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les élections législatives avaient en revanche donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Châteauneuf. Dans la commune, c'est Lilas N'Dong qui démarrait en pôle position au premier tour avec 25,07%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Lucie Etonno (Nupes) chez les électeurs avec 52,06%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,94%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici A l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Châteauneuf ont placé en tête Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite), qui a amassé 49,83% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de devancer Philippe Latombe (Ensemble pour la République) et Lucie Etonno (Front populaire) avec 22,77% et 15,18% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Simon-Pierre Paulin glanant cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes à Châteauneuf ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Le 30 juin dernier, 66,45% des électeurs de Châteauneuf ont voté lors du 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 51,08% des personnes habilitées à participer à une élection à Châteauneuf s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 46,71% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - L'abstention à Châteauneuf peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Châteauneuf ? Les résidents de Châteauneuf ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 66,45%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,05% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,46% au second tour, ce qui représentait 669 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,38% au premier tour. Au deuxième tour, 42,01% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Châteauneuf aujourd'hui ? Les jeunes expriment souvent une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Châteauneuf ?

17:29 - Châteauneuf aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Châteauneuf, le scrutin est en cours. Avec ses 1 134 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 60 entreprises démontrent une économie prospère. Dans le bourg, 24,42% des résidents sont des enfants, et 18,52% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 34,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 60,16 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, à Châteauneuf, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.