Résultat des législatives 2024 à Beaufou (85170) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Beaufou, qui va tirer parti du score du Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Beaufou, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,49% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Beaufou Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections législatives au niveau local. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Beaufou semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce soir Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces législatives, localement, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de l'emporter. Au moment de donner ou non une majorité à la France à l'époque, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Beaufou, grappillant 13,59% des suffrages sur place, contre 31,46% pour Philippe Latombe (LREM). Beaufou se tournera d'ailleurs encore vers Philippe Latombe au second tour, finalement en tête localement avec 60,54%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,46%.

20:05 - Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 32,91% à Beaufou aux législatives A en croire les projections en nombre de sièges publiées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait rafler pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 32,91% des votes, Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Beaufou, le 30 juin pour le 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Philippe Latombe (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Lucie Etonno (Front populaire) avec 26,51% et 23,49% des votants. C'est aussi Simon-Pierre Paulin qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Participation aux législatives à Beaufou : un record par rapport au scrutin européen ? Au fil des élections précédentes, les 1 623 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Beaufou, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 70,38%, plus élevé de 22 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait en effet à 48,31% des votants de Beaufou (85). Le taux de participation était de 50,32% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives à Beaufou ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Beaufou, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Beaufou au 1er tour des législatives 2024 a atteint 29,62%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,46% au premier tour et 57,83% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 20,02% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,76% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Beaufou ?

17:29 - Beaufou : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Beaufou, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 50 habitants par km² et un taux de chômage de 6,3%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,87%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 531 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,91%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beaufou mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,32% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.