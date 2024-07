Résultat des législatives 2024 à Palluau (85670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Palluau, qui va bénéficier du score du Front populaire ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des bulletins qu'a récoltés l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Palluau, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,37% des votes dans la localité. Un score en hausse de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Palluau Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Palluau semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat obtenu par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale localement. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Au moment de fournir ou non des députés à la France à l'époque, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Palluau, récoltant 17,62% des voix sur place, contre 28,73% pour Philippe Latombe (LREM). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 52,74% contre 47,26% pour les perdants. Philippe Latombe remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Palluau ? A en croire les enquêtes publiées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de rafler entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Grâce à 32,3% des suffrages, Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Palluau, le 30 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative. Philippe Latombe (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 27,85%. Lucie Etonno (Nouveau Front populaire) glanait 24,37% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Simon-Pierre Paulin glanant cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Palluau : quelle évolution ? L'analyse des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Le 1er round des législatives 2024 à Palluau a connu une participation de 63,13%, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 47,47% des inscrits sur les listes électorales de Palluau (85). La participation était de 57,18% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Palluau ? À Palluau, le niveau de participation constitue incontestablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. Le pourcentage de votants à Palluau pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 63,13%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 76,93% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 74,76% au premier tour, ce qui représentait 619 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,17% au premier tour et 43,38% au second tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Palluau Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des législatives à Palluau comme dans toute la France. Dotée de 511 logements pour 1 111 habitants, la densité de la ville est de 146 habitants/km². Ses 57 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 325 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 43,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 41,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 677,70 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Palluau incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.