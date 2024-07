Résultat des législatives 2024 à Apremont (85220) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - La gauche parmi les favoris aussi à Apremont pour ces législatives 2024 ?

Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages affichés au niveau de la France sont un premier indice. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Apremont, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,71% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 25,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,91% à l'époque.