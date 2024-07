Résultat des législatives 2024 à Aizenay : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aizenay

La composition démographique et la situation socio-économique d'Aizenay déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,15% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 510 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 589 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,93%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,93%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Aizenay mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,54% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.