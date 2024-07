Résultat des législatives 2024 à Challans : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Challans : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Challans foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 22 494 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 744 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (81,8%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 312 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 57,14% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 873,01 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Challans, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.