Résultat des législatives à Lindry : l'élection 2024 en direct

09:01 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Lindry

Ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les 1 077 électeurs de Lindry ont participé aux élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été attribués au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de l'Yonne, qui parviendra à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la commune ? Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Lindry. Cette page affichera les résultats à Lindry à partir de 20h.