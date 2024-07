En direct

22:58 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis deux ans à Fleury-la-Vallée L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Fleury-la-Vallée, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,73% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,92% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 51,64% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Fleury-la-Vallée en 2 ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très commenté. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 19 points à Fleury-la-Vallée entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Fleury-la-Vallée ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé à l'échelle locale pour ce second tour des élections législatives 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Fleury-la-Vallée, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,13% des votants ayant voté pour son binôme, contre 26,92% pour Florence Loury (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 51,64%. Florence Loury s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 44,87% pour le RN à Fleury-la-Vallée aux élections législatives Selon les ultimes projections établies dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 44,87% des votes, Daniel Grenon (Rassemblement National) a pris la pôle position à Fleury-la-Vallée, le 30 juin au soir du 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Florence Loury (Union de la gauche) et Victor Albrecht (Ensemble !) avec respectivement 24,73% et 15,75% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Yonne, Daniel Grenon rassemblant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Elections à Fleury-la-Vallée : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des précédentes élections ? Le 30 juin dernier, 66,08% des électeurs de Fleury-la-Vallée ont voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 13 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 853 personnes habilitées à participer à une élection à Fleury-la-Vallée avaient effectivement pris part au scrutin (soit 53,11%). La participation était de 50,24% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Fleury-la-Vallée, la participation a atteint 66,08% lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Fleury-la-Vallée ? 33,92% des électeurs de Fleury-la-Vallée se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,3% des votants de la ville. L'abstention était de 25,58% au second tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,4% au premier tour. Au deuxième tour, 56,09% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Fleury-la-Vallée ? La volonté de faire valoir ses droits serait capable de ramener les habitants de Fleury-la-Vallée (89113) dans les isoloirs.

17:29 - Fleury-la-Vallée : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des élections législatives à Fleury-la-Vallée comme dans toute la France. Avec ses 1 050 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 55 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 323 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (81,93%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 45,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 485,42 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Fleury-la-Vallée, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.