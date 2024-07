Résultat des législatives 2024 à Saint-Bris-le-Vineux (89530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Saint-Bris-le-Vineux ? L'autre interrogation de ces élections sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a glané plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,61% des suffrages à Saint-Bris-le-Vineux. Une percée à compléter néanmoins avec les 18,64% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Saint-Bris-le-Vineux La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux législatives il y a deux ans à Saint-Bris-le-Vineux Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Bris-le-Vineux, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Bris-le-Vineux, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 26,14% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,64% pour Guillaume Larrivé (Les Républicains) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 63,93% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (36,07%). C'est ainsi Daniel Grenon chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici D'après les projections finales dévoilées jusqu'à présent, l'alliance RN-LR serait susceptible de gagner entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités de chaque territoire. Avec 44,17% des votes, Daniel Grenon (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Bris-le-Vineux, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round de la législative. En deuxième place, Céline Bähr (Les Républicains) glanait 22,44%. Enfin, Florence Loury (Nouveau Front populaire) décrochait 16,61% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Daniel Grenon rassemblant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Saint-Bris-le-Vineux : importante participation aux législatives 2024 L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Bris-le-Vineux a connu une participation de 78,64%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 65,55% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Bris-le-Vineux avaient en effet participé au vote. La participation était de 51,3% pour les européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Saint-Bris-le-Vineux Le taux de participation est sans nul doute un critère primordial de ces élections législatives. Saint-Bris-le-Vineux a enregistré une participation de 78,64%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 85,32% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 82,96% au second tour, soit 638 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 57,89% au premier tour et 55,15% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français pourrait entre autres impacter la participation à Saint-Bris-le-Vineux.

17:29 - Élections à Saint-Bris-le-Vineux : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Saint-Bris-le-Vineux façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,3% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 43,09% de population active et une densité de population de 33 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Avec ses 10,42% d'agriculteurs pour 1 024 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (8,47%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,45%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Bris-le-Vineux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,37% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.