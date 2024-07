Résultat des législatives 2024 à Charbuy (89113) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Charbuy, quels seront les reports des voix de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va forcément influencer ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Charbuy, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,12% des votes dans la localité. Un chiffre qui a pourtant stagné en comparaison des 20,94% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a vivement progressé à Charbuy en 2 ans L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 20 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN finisse vainqueur à Charbuy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le score du Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de ces élections des députés 2024, localement, comme dans le reste de la France. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Charbuy, comme lors des législatives 2022 ? Lors des dernières législatives à Charbuy, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,26% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 26,11% pour Victor Albrecht (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 52,09% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (47,91%). C'est ainsi Daniel Grenon chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche A en croire les études publiées depuis le premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de rafler pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien sûr prendre en compte les caractéristiques locales. Daniel Grenon (Rassemblement National) a obtenu 42,16% des voix à Charbuy le 30 juin dernier, à l'occasion du premier round des législatives. Victor Albrecht (Ensemble !) et Florence Loury (Front populaire) suivaient en ramassant 21,86% et 20,12% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Yonne, Daniel Grenon glanant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Charbuy : quelle évolution ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des consultations démocratiques passées ? Le premier tour des législatives 2024 à Charbuy a connu une participation de 74,2%, supérieure à celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 575 personnes habilitées à participer à une élection à Charbuy avaient effectivement pris part au scrutin (soit 58,35%). Le taux de participation était de 57,66% il y a 5 ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Charbuy ? À Charbuy, l'un des facteurs importants des législatives est immanquablement le niveau de participation. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 25,8%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,19% au premier tour et 47,18% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Charbuy ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 540 personnes en âge de voter dans la commune, 20,66% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,12% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles combinée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Charbuy (89113).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Charbuy : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Charbuy montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,99%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 844 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,22%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Charbuy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,67% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.