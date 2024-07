Résultat des législatives 2024 à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : 51,52% au second tour Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,52% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,52% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Contrairement à la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,7% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 27,01% pour Florence Loury (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 51,52%. Florence Loury conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe ont plébiscité Daniel Grenon (Rassemblement National), qui a collecté 38,98% des voix. Florence Loury (Union de la gauche) recueillait 26,52%. Enfin, Victor Albrecht (Ensemble pour la République) récupérait 19,65% des votants. Daniel Grenon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Le défi de la participation étudié avec attention à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 72,88%, plus important de 10 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 880 inscrits sur les listes électorales de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89) avaient en effet participé au vote (soit 62,84%). Le taux de participation était de 59,82% lors des européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe ? Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a atteint une participation de 72,88%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 59,86% au premier tour. Au deuxième tour, 58,27% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,45% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 79,91% au premier tour, soit 692 personnes.

17:29 - Analyse socio-économique de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : perspectives électorales Quel portrait faire de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 8,57% d'agriculteurs pour 1 042 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 663 foyers fiscaux. Dans le village, 11,62% des résidents sont des enfants, et 41,41% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 40,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 26,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 33,74 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.