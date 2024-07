Résultat des législatives 2024 à Valravillon (89110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Valravillon : 47,4% au second tour La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des suffrages qu'a obtenus le bloc à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 27,22% des votes à Valravillon. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 23,02% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,13% pour Yannick Jadot, 2,11% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 47,4% à l'époque.

20:58 - Les législatives à Valravillon peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà solide à Valravillon entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (32,16%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (44,35%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, moyennant un report de voix favorable.

20:29 - Le Rassemblement national gagnant aux dernières législatives à Valravillon Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin localement pour ce second tour des élections 2024. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Valravillon, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Valravillon au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, c'est Daniel Grenon qui arrivait en tête au premier tour avec 32,16%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,60%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,40%.

20:05 - Daniel Grenon (Rassemblement National) déjà en avance avec 44,35% à Valravillon aux législatives Daniel Grenon (Rassemblement National) a obtenu 44,35% des voix à Valravillon dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de devancer Florence Loury (Union de la gauche) et Victor Albrecht (Majorité présidentielle) avec respectivement 27,22% et 15,7% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Daniel Grenon glanant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Valravillon : quelle évolution ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Valravillon, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 a atteint 28,73%, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 46,14% des personnes habilitées à participer à une élection à Valravillon avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 45,69% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Valravillon lors du deuxième tour des législatives ? À Valravillon, l'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement l'étendue de l'abstention. Le pourcentage de participation à Valravillon pour le premier tour des législatives 2024 était de 71,27%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,00% au premier tour et 48,35% au second tour. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 80,24% au premier tour, ce qui représentait 1 060 personnes. Les incitations à contrer le Rassemblement national seraient notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les habitants de Valravillon (89110).

17:29 - Valravillon : élections législatives et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Valravillon sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,69%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (84,7%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,75%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 667 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,67%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Valravillon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,64% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.