Résultat des législatives 2024 à Bléneau (89220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les orphelins du Front populaire observés L'autre source de doute de ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Bléneau, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,85% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 17,89% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 19 points à Bléneau Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 19 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Bléneau ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux législatives sera en conséquence très instructif. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Bléneau, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Bléneau, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,23% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 33,84% pour Guillaume Larrivé (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il rassemblait pourtant 62,09% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (37,91%). C'est donc Daniel Grenon chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche D'après les projections en nombre de sièges établies à la fin de la campagne, l'extrême droite pourrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle maintiendraient une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales. Avec 47,72% des suffrages, Daniel Grenon (Rassemblement National) a pris la tête à Bléneau, le 30 juin lors du premier round de la législative. Céline Bähr (Les Républicains) et Florence Loury (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 18,04% et 15,85% des votants. C'est aussi Daniel Grenon qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Bléneau ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Comme stipulé dans la publication précédente, la participation au 1er tour des élections législatives à Bléneau a atteint 68,83%, plus forte que celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 56,51% des électeurs de Bléneau. Le taux de participation était de 56,5% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Bléneau La participation est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la ville, dimanche, 31,17% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,85% au premier tour. Au deuxième tour, 48,73% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,51% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,62% au premier tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les craintes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine seraient notamment susceptibles d'impacter le taux de participation à Bléneau.

17:29 - Bléneau : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Bléneau, le scrutin est en cours. Dotée de 968 logements pour 1 151 habitants, la densité de la commune est de 34 habitants par km². Ses 90 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (53,72%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 46,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 62,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 378,09 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Bléneau, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.