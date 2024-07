Résultat des législatives 2024 à Saint-Fargeau (89170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Fargeau, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Une autre question qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire dimanche dernier à Saint-Fargeau. C'est un binôme Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 46,66 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Daniel Grenon (Rassemblement National) Rassemblement National qui l'emportait au second tour.

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par le RN à Saint-Fargeau Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Saint-Fargeau entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection législative localement, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Saint-Fargeau ? Lors des dernières législatives à Saint-Fargeau, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,09% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,06% pour Guillaume Larrivé (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il accumulait pourtant 59,1% des votes, devant les candidats Nupes (40,90%). C'est donc Daniel Grenon chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Saint-Fargeau D'après les études rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de décrocher moins de 250 sièges à l'issue des législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient préserver une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Le dimanche 30 juin, les habitants de Saint-Fargeau ont plébiscité Daniel Grenon (Rassemblement National), qui a raflé 46,66% des suffrages. Céline Bähr (Les Républicains) et Victor Albrecht (Ensemble pour la République) suivaient en captant respectivement 19,36% et 16,85% des électeurs. Daniel Grenon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Saint-Fargeau ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? À Saint-Fargeau, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a été de 67,94%, plus important que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation représentait en effet 54,76% des électeurs de Saint-Fargeau, à comparer avec une participation de 55,27% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation à Saint-Fargeau peut-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? À Saint-Fargeau, l'une des clés de ce scrutin législatif est sans aucun doute l'abstention. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,94%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,44% au premier tour. Au second tour, 48,00% des citoyens se sont déplacés. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 080 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,15% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 76,76% au second tour, ce qui représentait 829 personnes.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Fargeau : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Saint-Fargeau sur les résultats des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 12,28% des résidents sont des enfants, et 40,15% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (55,08%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 553 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,45%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,84%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,72%, comme à Saint-Fargeau, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.