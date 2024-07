Résultat des législatives 2024 à Chevannes (89240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a réuni plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Chevannes, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 26,3% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 27,69% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 49,94% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel score à Chevannes à l'issue des dernières législatives ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. La progression du RN semble déjà forte à Chevannes entre le score de la formation nationaliste en 2022 (26,35%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (40,86%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique suivait la même logique qu'aux européennes, avec une bascule dans les reports de voix.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Le 30 juin 2024, les habitants de Chevannes ont plébiscité Daniel Grenon (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,86% des suffrages. Florence Loury (Nouveau Front populaire) décrochait 26,3%. Enfin, Victor Albrecht (Ensemble pour la République) glanait 18,53% des votants. Daniel Grenon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Le défi de la participation scruté à la loupe à Chevannes Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des consultations politiques passées. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Chevannes était de 72,13%, surpassant de 13 points celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, parmi les 1 742 personnes en âge de voter à Chevannes, 59,07% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 55,05% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives à Chevannes À Chevannes, l'une des clés de ces législatives 2024 est indéniablement l'abstention. Dans la localité, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 72,13%. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,45% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 78,47% au premier tour, soit 1 403 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,89% au premier tour. Au deuxième tour, 50,39% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Chevannes ce soir ? L'inflation dans le pays est par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Chevannes (89240).

17:29 - Chevannes : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Chevannes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 153 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 88 entreprises, Chevannes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,25% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,36% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,47%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2303,63 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Chevannes incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.