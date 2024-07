Résultat des législatives 2024 à Pourrain (89240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 52,79% au second tour pour la gauche à Pourrain Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,4% des suffrages à Pourrain. Un score en baisse en comparaison des 29,17% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 52,79% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Pourrain en 2 ans Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Pourrain ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Pourrain, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Défait en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Pourrain, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,34% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 29,17% pour Florence Loury (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (52,79%). Florence Loury s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel résultat à Pourrain pour le RN aux législatives 2024 ? Selon les études dévoilées dans les dernières heures de la campagne, le Rassemblement national serait susceptible de décrocher pas loin de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les particularismes locaux. Daniel Grenon (Rassemblement National) a collecté 44,01% des votes à Pourrain le 30 juin, lors du premier round des législatives. En seconde position, Florence Loury (Nouveau Front populaire) recevait 25,4%. A la 3e place, Victor Albrecht (Ensemble pour la République) recevait 17,32% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Daniel Grenon glanant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Pourrain ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Les données montrent une participation de 68,95% au 1er round des législatives 2024 à Pourrain, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 56,99% des inscrits sur les listes électorales de Pourrain (89) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 55,81% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Pourrain À Pourrain, l'un des critères principaux de ces législatives 2024 est indiscutablement le taux de participation. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Pourrain s'élevait à 68,95%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 021 personnes en âge de voter dans la ville, 76,2% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 79,63% au premier tour, c'est-à-dire 813 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,29% au premier tour et 54,78% au deuxième tour. La flambée des prix qui plombe les finances des ménages cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle sont de nature à impacter la participation à Pourrain.

17:29 - Pourrain : élections législatives et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Pourrain définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,27% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 557 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,62%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (3,86%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pourrain mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,58% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.