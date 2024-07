Résultat des législatives 2024 à Diges (89240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 16% à 18,1% pour la gauche à Diges L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,1% des votes à Diges. Un score en baisse en comparaison des 19,91% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 39,47% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Diges Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Diges entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. On ne peut pas exclure que le RN soit vainqueur à Diges ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Diges, comme lors des législatives 2022 ? Le RN se hissait déjà en première position à Diges à l'époque lors des législatives. C'est en effet Daniel Grenon qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 30,43% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 60,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,47%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Diges ce dimanche ? Grâce à 50,08% des voix, Daniel Grenon (Rassemblement National) a pris les devants à Diges, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. En 2e position, Florence Loury (Nouveau Front populaire) recevait 18,1%. De son côté, Victor Albrecht (Ensemble !) recueillait 16,58% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Yonne, Daniel Grenon rassemblant cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Diges : un record par rapport au scrutin européen ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Diges, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 était de 31,23%, moins élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 872 personnes en âge de voter à Diges, 43,92% avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,36% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - À Diges, la participation était de 68,77% lors du premier round des élections législatives 2024 À Diges, l'une des clés du scrutin législatif est l'abstention. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Diges s'élevait à 68,77%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,41% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 75,06% au second tour, ce qui représentait 665 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 49,72% au premier tour et 48,43% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes dues au conflit militaire entre la Palestine et Israël, sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Diges.

17:29 - Les enjeux locaux de Diges : tour d'horizon démographique Dans les rues de Diges, les élections sont en cours. Dotée de 604 logements pour 1 069 habitants, la densité de la commune est de 32 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 38 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 646 foyers fiscaux. Dans la localité, 15,79% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 29,55% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 45,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 179,43 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Diges, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.