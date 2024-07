Résultat des législatives 2024 à Venoy (89290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels sont les scénarios de reports des voix en faveur de la gauche à Venoy ? Combien va faire le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des votes obtenus à l'échelle de la France sont encourageants. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,69% des voix à Venoy. Ce qui correspond à un progrès de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son score de 2022 lors du second tour, soit 42,65% à l'époque.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Venoy L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Venoy entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. On ne peut donc pas exclure, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN termine vainqueur à Venoy ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Venoy pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Le résultat du RN sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Venoy, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait déjà son épingle du jeu à Venoy au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Daniel Grenon qui arrivait en pôle position au premier tour avec 29,46% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 57,35%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,65%.

20:05 - Quel score à Venoy pour le RN ce dimanche ? Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Venoy ont préféré Daniel Grenon (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,52% des votes. Un score qui lui a permis de précéder Florence Loury (Union de la gauche) et Victor Albrecht (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 19,69% et 18,04% des votants. C'est aussi Daniel Grenon qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Participation à Venoy : un sursaut par rapport aux élections européennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? À Venoy, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 30,42%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 346 personnes en âge de voter à Venoy, 43,16% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 47,33% pour les européennes de 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Venoy À Venoy, l'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'abstention. Dans la commune, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 30,42%. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 344 personnes en âge de voter dans la commune, 21,26% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,06% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,22% au premier tour et 52,04% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Venoy ? L'inflation dans le pays qui grève le budget des familles serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Venoy.

17:29 - Le poids démographique et économique de Venoy aux élections législatives Dans les rues de Venoy, le scrutin est en cours. Dotée de 808 logements pour 1 747 habitants, la densité de la commune est de 78 hab/km². Avec 64 entreprises, Venoy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,77% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 32,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 41,82% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 155,85 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Venoy, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.