Résultat des législatives 2024 à Perrigny (89000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche a baissé à Perrigny par rapport à la Nupes Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,83% des votes à Perrigny. Un chiffre en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 49,33% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 20 points à Perrigny L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 20 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore gagner à Perrigny ? Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Perrigny, comptant 21,63%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 23,15% des voix. Le Rassemblement national rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,67%, contre 49,33% pour le binôme Nupes.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Perrigny Daniel Grenon (Rassemblement National) a engrangé 41,84% des suffrages à Perrigny le 30 juin dernier, lors du 1er tour de la législative. Florence Loury (Front populaire) glanait 19,83%. De son côté, Victor Albrecht (Ensemble pour la République) glanait 18,66% des électeurs. Daniel Grenon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux élections européennes à Perrigny ? L'analyse des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Les données montrent un taux d'abstention de 25,16% au 1er tour des législatives 2024 à Perrigny, inférieur de 11 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 933 inscrits sur les listes électorales à Perrigny, 36,55% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 37,46% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Perrigny À Perrigny, l'un des facteurs forts de ces législatives 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Dimanche dernier, l'abstention à Perrigny pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 25,16%. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,52% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,66% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,61% au premier tour. Au second tour, 43,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Perrigny ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Perrigny ?

17:29 - Perrigny : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Perrigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 580 logements pour 1 260 habitants, la densité de la commune est de 101 hab/km². Ses 88 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,39% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 58,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1202,00 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Perrigny, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.