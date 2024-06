Résultat des législatives à Montournais : l'élection 2024 en direct

09:00 - Les législatives à Montournais ont lieu aujourd'hui

Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche à Montournais. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle faction politique réussira à se distinguer lors de ces élections législatives à Montournais ? N'oubliez pas que l'unique bureau de vote de la commune de Montournais fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Pour être informé des résultats des élections législatives à Montournais dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page.