Résultat des législatives à Apremont - Election 2022 (85220)

Résultat des législatives 2022 à Apremont

Le résultat des élections législatives 2022 à Apremont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Apremont. Au soir du 1er tour des élections législatives, les 1396 habitants d'Apremont enregistrés dans la 1ère circonscription de la Vendée ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Lucie Etonno a ainsi collecté 25% des voix à l'échelle de la commune. En deuxième place, Lilas N'Dong (Rassemblement National) capte 23% des suffrages. A la 3e position, Philippe Latombe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 22% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs d'Apremont. Les électeurs de 34 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention s'élève à 54% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Vendée (soit 755 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Apremont Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 21,85% Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 25,20% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 13,40% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 22,81% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 5,58% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 3,99% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 1,91% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 1,12% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 0,96% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 1,44% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,32% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 1,44% Participation au scrutin Circonscription Apremont Taux de participation 47,16% 45,92% Taux d'abstention 52,84% 54,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 0,47% Nombre de votants 55 950 641

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Apremont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Du côté de la gauche, les 17,13% de Jean-Luc Mélenchon à Apremont regardés de près Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Apremont comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 17,13% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,84% et 1,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 5,34% du côté des électeurs de gauche (sans compter le score de Mélenchon). 16:30 - À Apremont, des sondages tout aussi révélateurs ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Apremont, Marine Le Pen terminait en première position avec 30,06% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,91%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,13% et Éric Zemmour à 5,9%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront probablement ce paysage à Apremont dimanche. Or la majorité a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Apremont À Apremont, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces législatives. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, sont notamment susceptibles de détourner l'attention des habitants d'Apremont du vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 391 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 77,07% avaient participé à l'élection. La participation était de 78,58% au premier tour, soit 1 093 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Apremont quel était le pourcentage de l'abstention à Apremont en 2017 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au cours des précédentes élections, les 1 846 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,05% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Apremont. La participation était de 34,17% pour le deuxième round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Apremont pour ces législatives 2022 Ces élections législatives sont donc lancées ! À Apremont, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 1391 inscrits d'Apremont ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Bureau Unique Le Chateau).

Législatives 2022 à Apremont : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,1% des votes au premier tour à Apremont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,9% et 17,1% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en réunissant 52,5% des votes face à Marine Le Pen (47,5%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Comme partout en France, les votants d'Apremont (85220) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.