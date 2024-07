Résultat des législatives 2024 à la Merlatière (85140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Une base de 45,02% pour le Nouveau Front populaire ce dimanche Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à la Merlatière, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,16% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 23,86% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va faire mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,02% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à la Merlatière A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN à ces législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Merlatière semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de ces élections, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à la Merlatière, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,86% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,80% pour Philippe Latombe (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (54,98%). Philippe Latombe s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN jusqu'ici Selon les ultimes projections communiquées entre les deux tours, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait rafler pas loin de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des particularités de chaque territoire. Pour le 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de la Merlatière ont plébiscité Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 37,31% des votes. En deuxième position, Lucie Etonno (Union de la gauche) recevait 25,16%. Philippe Latombe (Majorité présidentielle) décrochait 24,95% des électeurs. C'est aussi Simon-Pierre Paulin qui achevait ce premier tour en tête dans la 1ère circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à la Merlatière ? Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 026 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À la Merlatière, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 est monté à 73,95%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 52,93% des votants de la Merlatière, à comparer avec un taux de participation de 54,57% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À la Merlatière, quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À la Merlatière, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux de participation. La Merlatière a atteint une participation de 73,95%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,78% au premier tour. Au second tour, 43,01% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la Merlatière ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 731 personnes en âge de voter dans la ville, 79,37% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 77,15% au premier tour, soit 564 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est de nature à faire augmenter la participation à la Merlatière (85140).

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à la Merlatière Quelle influence les électeurs de la Merlatière exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 40% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,16%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,58%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 330 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,79%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,39%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Merlatière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,04% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.