Résultat de la législative à Aramon : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Aramon dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Aramon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Aramon. En direct 17:27 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Aramon ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Aramon. La candidature Rassemblement National a amassé 32,26% des votes lors du premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 24,08% des voix. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 21,01% des votes. 13:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Aramon Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour le second tour des législatives ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3335 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,36% étaient restés chez eux. L'abstention était de 24,26% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 55,57% des personnes en âge de participer à une élection à Aramon avaient boudé les urnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Aramon ! Au cas où vous hésitez encore sur les candidats finalistes de cette deuxième manche dans la circonscription d'Aramon, prenez le temps de consulter les programmes. Les 3 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Aramon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Aramon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pascale Bordes Rassemblement National Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Aramon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Aramon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aramon Pascale Bordes (Ballotage) Rassemblement National 30,08% 32,26% Anthony Cellier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 24,08% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,66% 21,01% Blandine Arnaud Les Républicains 6,73% 3,34% Jean-Marie Moulin Reconquête ! 6,64% 9,00% Monique Novaretti Parti radical de gauche 3,33% 3,48% Catherine Michon Ecologistes 1,84% 1,91% Joëlle Scaramozzino Ecologistes 1,76% 1,71% Christophe Prévost Régionaliste 1,35% 1,36% Jean Egéa Divers extrême gauche 0,62% 1,16% Anne Guichard Divers 0,21% 0,68% Participation au scrutin Circonscription Aramon Taux de participation 48,84% 44,43% Taux d'abstention 51,16% 55,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,40% Nombre de votants 46 651 1 488

Le résultat de l'élection législative à Aramon est tombé. La représentante Rassemblement National arrive en première position chez les 3349 électeurs de la 3ème circonscription du Gard et résidant à Aramon. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Aramon. Les citoyens de 49 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. La participation s'établit à 44% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Gard, ce qui représente 1 488 votants. Pascale Bordes a raflé 32% des suffrages. Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sabine Oromi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 24% et 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Aramon : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,1% des voix au premier tour à Aramon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,5% et 19,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Aramon avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 55,8% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 44,2% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Aramon seront invités à participer aux législatives comme tous les Français.