19:35 - Quel résultat aux législatives d'Avessac pour le bloc de gauche ?

Les habitants d'Avessac avaient accordé 20,8% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,91% et 1,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 26,43% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Avessac.