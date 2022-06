Résultat de la législative à Avord : en direct

12/06/22 11:28

Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Avord et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 41,3% des votes au premier tour à Avord. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 12,2% des votes. Le choix des citoyens d'Avord était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (58,0% des voix), laissant ainsi 42,0% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Avord (18) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.