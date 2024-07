Résultat des législatives 2024 à Châteaumeillant (18370) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des suffrages qu'a récoltés l'ensemble à l'échelle de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,88% des suffrages à Châteaumeillant. Un chiffre en baisse en comparaison des 21,36% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement avancé à Châteaumeillant

Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces élections localement. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Châteaumeillant entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.