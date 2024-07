Résultat des législatives 2024 à Baugy (18800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les bulletins du Front populaire font envie La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va immanquablement marquer ce second tour. Premier indice : l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 9,41% des bulletins à Baugy. Un chiffre en baisse en comparaison des 15,22% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 17 points à Baugy Le nombre d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut penser que le RN sera vainqueur à Baugy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Baugy pour la majorité aux législatives 2024 ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection législative. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Baugy, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,55% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,51% pour Loïc Kervran (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (55,78%). Loïc Kervran remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Baugy ce dimanche ? Grâce à 44,9% des votes, Pierre Gentillet (Rassemblement National) a pris la tête à Baugy, le 30 juin dernier lors du premier tour des législatives. Loïc Kervran (Ensemble pour la République) et Emma Moreira (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 38,66% et 9,41% des votants. Pierre Gentillet était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Baugy : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Comme spécifié dans la précédente publication, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Baugy était de 32,07%, plus bas de 12 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 44,79% des électeurs de Baugy (18) avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 46,71% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Baugy, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément décisif L'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'abstention. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Baugy s'élevait à 32,07%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,06% dans la localité, contre une abstention de 21,83% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,85% au premier tour et 48,46% au second tour.

17:29 - Élections à Baugy : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Baugy mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 66 hab par km² et 45,36% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 10,04% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,9%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 665 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,25%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,33%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Baugy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,92% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.