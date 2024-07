En direct

22:55 - Sur qui vont se rabattre les 20,69% de la gauche à Cuffy ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Une première réponse : le bloc a récolté 28,06% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 20,69% des voix à Cuffy. Un chiffre en baisse de -8 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 20 points grapillés en 2 ans par le RN à Cuffy Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections des députés à l'échelle locale, comme au niveau national. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc permis de penser que le RN finisse vainqueur à Cuffy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le RN il y a deux ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Cuffy, comme lors des législatives 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Cuffy, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 27,89% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 28,39% pour Aliénor Garcia-Bosch-de Morales (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 50% des voix, devant les candidats LREM (50,00%). C'est donc Thibaut de la Tocnaye chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Déjà 47,19% pour le RN à Cuffy aux élections législatives Selon les dernières projections publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'arroger pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance de la gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Pierre Gentillet (Rassemblement National) a raflé 47,19% des votes à Cuffy le 30 juin, lors du 1er tour de l'élection législative. Loïc Kervran (Ensemble pour la République) et Emma Moreira (Front populaire) suivaient en décrochant 23,41% et 20,69% des électeurs. Pierre Gentillet était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Le défi de la participation analysé avec attention à Cuffy Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Les données montrent une participation de 66,28% lors du 1er tour des législatives 2024 à Cuffy, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 863 inscrits sur les listes électorales de Cuffy s'étaient rendus aux urnes (soit 50,98%). La participation était de 50,47% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Cuffy, l'abstention va-t-elle monter lors du second tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Cuffy, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, dimanche, 33,72% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,32% au premier tour. Au deuxième tour, 53,83% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Cuffy ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 865 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,8% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 21,5% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de faire augmenter la participation à Cuffy (18150).

17:29 - Cuffy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Cuffy détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,95% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 411 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,15%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,54%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cuffy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,3% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.