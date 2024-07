En direct

22:55 - À Charenton-du-Cher, qui va prendre avantage des électeurs du Front populaire ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La question se pose avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indice : l'ensemble a obtenu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 11,02% des bulletins à Charenton-du-Cher. Un score en baisse en comparaison des 14,38% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Charenton-du-Cher La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Charenton-du-Cher pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très instructif. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Charenton-du-Cher, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Charenton-du-Cher, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 34,38% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,19% pour Loïc Kervran (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (52,11%). Loïc Kervran s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Pierre Gentillet (Rassemblement National) a obtenu 50% des voix à Charenton-du-Cher le 30 juin, au soir du 1er round de l'élection législative. En 2e place, Loïc Kervran (Majorité présidentielle) récupérait 30,51%. Emma Moreira (Union de la gauche) décrochait 11,02% des électeurs. Pierre Gentillet était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Charenton-du-Cher au niveau de l'abstention ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Comme stipulé dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Charenton-du-Cher a été de 31,15%, plus bas que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 43,73% dans la commune de Charenton-du-Cher. L'abstention était de 49,7% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Charenton-du-Cher L'abstention est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La participation au premier tour des législatives 2024 à Charenton-du-Cher était de 68,85%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 41,7% au premier tour. Au second tour, 44,07% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,82% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 73,19% au second tour, c'est-à-dire 587 personnes. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les électeurs de Charenton-du-Cher dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Charenton-du-Cher : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Charenton-du-Cher définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 22 hab par km² et un taux de chômage de 16,83%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (61,82%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 334 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,71%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,68%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Charenton-du-Cher mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,58% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.