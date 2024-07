Résultat des législatives 2024 à Nérondes (18350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Que vont peser les supporters du Front populaire à Nérondes ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Nérondes, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 11,17% des votes dans la commune. Une somme à affiner néanmoins avec les 17,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national en force à Nérondes pour les législatives La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le nombre de voix du candidat RN devrait le faire gagner à Nérondes. Un verdict qui paraît logique compte tenu des points également grappillés par le mouvement sur place depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 11 points qui peut toujours croître.

20:29 - Des législatives positives pour le parti présidentiel il y a deux ans La part des électeurs du Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette législative à l'échelle locale. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national se hissait aussi en première position à Nérondes lors des législatives à l'époque. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,26% dans la commune. Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,56%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,44%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Nérondes Pierre Gentillet (Rassemblement National) a recueilli 44,98% des voix à Nérondes dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Loïc Kervran (Ensemble !) et Emma Moreira (Front populaire) avec respectivement 32,52% et 11,17% des votants. Pierre Gentillet était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Nérondes ? L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 29,52% au premier tour des élections législatives 2024 à Nérondes, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 45,98% dans la commune de Nérondes, à comparer avec une abstention de 42,53% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Nérondes ? L'abstention est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la localité, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,48%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,77% au premier tour et 52,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Nérondes ce soir ? Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 964 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 76,24% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 73,44% au premier tour, soit 708 personnes.

17:29 - Nérondes : élections législatives et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Nérondes, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 430 habitants répartis dans 844 logements, ce bourg présente une densité de 44 habitants/km². L'existence de 82 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (65,76%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 31,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1139,59 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Nérondes, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.