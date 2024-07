Résultat des législatives 2024 à Orval (18200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les électeurs du Front populaire scrutés Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Orval, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,84% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte évolution du Rassemblement national à Orval en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Orval, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,44% des votants étant convaincus par son binôme, contre 36,83% pour Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (56,85%). Loïc Kervran conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Orval Selon les projections finales dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite serait en mesure de gagner moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Le Front populaire devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient une centaine de députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Pierre Gentillet (Rassemblement National) a engrangé 41,13% des voix à Orval dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Loïc Kervran (Ensemble !) et Emma Moreira (Nouveau Front populaire) avec respectivement 36,72% et 16,84% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Pierre Gentillet accumulant cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Orval ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques passées ? Le 30 juin dernier, 33,26% des électeurs d'Orval n'ont pas voté au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 49,6% dans la commune d'Orval, contre un taux d'abstention de 46,1% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Orval lors du second round des législatives ? À Orval, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau de participation. Le taux d'abstention à Orval lors du premier tour des législatives 2024 était de 33,26%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,16% au sein de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,55% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,05% au premier tour et 48,83% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Orval ? La nouvelle perception de la vie politique est susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Orval (18200).

17:29 - Orval et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Orval, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 053 logements pour 1 691 habitants, la densité de la commune est de 240 habitants/km². Avec 84 entreprises, Orval se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (25,64%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 27,92% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 762,47 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Orval, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.