Résultat des législatives 2024 à Saint-Amand-Montrond : les premiers chiffres du 2e tour

Analyse démographique des élections législatives à Saint-Amand-Montrond

Quel impact auront les habitants de Saint-Amand-Montrond sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,53% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1873,2 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,44%) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Amand-Montrond mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 42,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.